Тренер сборной России: надеюсь, что Логинов сможет выступить на чемпионате России
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Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров выразил надежду, что двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион мира Александр Логинов сможет принять участие в чемпионате России, который пройдёт с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.
«Те проблемки, которые у него есть, уже решены. Самочувствие у него стабильное, и Александр приступил к тренировкам. Насколько он будет готов выступать в этом сезоне, пока сложно сказать, но я надеюсь, что к чемпионату России в Ханты-Мансийске он будет в строю», – приводит слова Башкирова Мetaratings.
31-летний Александр Логинов пропустил значительную часть сезона из-за проблем со здоровьем. Последний раз он выходил на старт в официальной гонке 24 декабря 2022 года.
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