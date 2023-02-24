Тренер сборной России: надеюсь, что Логинов сможет выступить на чемпионате России

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров выразил надежду, что двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион мира Александр Логинов сможет принять участие в чемпионате России, который пройдёт с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.

«Те проблемки, которые у него есть, уже решены. Самочувствие у него стабильное, и Александр приступил к тренировкам. Насколько он будет готов выступать в этом сезоне, пока сложно сказать, но я надеюсь, что к чемпионату России в Ханты-Мансийске он будет в строю», – приводит слова Башкирова Мetaratings.

31-летний Александр Логинов пропустил значительную часть сезона из-за проблем со здоровьем. Последний раз он выходил на старт в официальной гонке 24 декабря 2022 года.