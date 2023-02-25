Гербулова — о двух бронзовых медалях в суперпасьюте: такое впервые в карьере. Это круто

Биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала третье место в гонке преследования на чемпионате России — 2023 по биатлону. Бронзовую медаль также получила Екатерина Носкова, которая показала аналогичное время прохождения трассы.
«Честно говоря, в моей спортивной карьере это впервые. Как говорится, добро всегда восторжествует. Я такого итога не ожидала. Только что я говорила, что хотела, чтобы Катя была третьей. Она моя подруга, а у меня уже есть медаль. А в итоге у нас сегодня две медали. Это вообще как?! Это очень круто, ещё круче, что вторую медаль получила моя подруга.
Здесь ветер вообще не простой. Ты пристреливаешься — он дует в одну сторону, бежишь гонку — он дует в другую. На рубеже очень сильно приходится думать, но подход к нему достаточно лёгкий, если сравнивать с другими трассами на Кубке России, поэтому успеваешь всё обдумать.
Это гонка в биатлоне самая тяжёлая, потому что сложно стартовать два раза и настолько высокоинтенсивно. Если в суперспринте ты пролог можешь на лайте, то тут приходится уже с пролога начинать работать, так как суперпасьют и в финале стартовать будешь с отставанием. Дважды стартовать в таком формате — очень сложно. Я после пролога пришла в комнату и минут 20 спала. Использовать тактику и придержать себя где-то не получится. Тут и в прологе, и в основной гонке приходится работать.
Какого уже столько раз подряд быть третьей? Как-то так… Шок. Но это радостно, как никак призовое место. Хочется, конечно, быть первой, я всё для этого делаю. Но и бронзе, тем более сегодняшней, я очень рада.
Удавалось ли показывать раньше такие результаты в суперпасьюте? Честно говоря, я не помню. Мы не так часто бегаем суперспринт и суперпасьют. Может, когда-то я и была в призах, но просто не помню", — передаёт слова Гербуловой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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