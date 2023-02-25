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«Точно может лучше!» Алимбекова прокомментировала завоевание серебра Смольским на ЧР

«Точно может лучше!» Алимбекова прокомментировала завоевание серебра Смольским на ЧР
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Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская отреагировала на то, что её супруг, серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке Антон Смольский завоевал серебро в суперпасьюте на 7,5 км в рамках чемпионата России — 2023 по биатлону, который проходит в Ижевске с 23 по 26 февраля.

Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. 7,5 км. Мужчины

1. Александр Поварницын (Тюменская область) — 18.27,7 (1 промах).
2. Антон Смольский (Беларусь) — отставание 0,8 секунды (3).
3. Саид Каримулла Халили (Москва) +7,6 (3).

«За Антона очень-очень рада! Боец! Но он точно может лучше! Очень бы хотелось, чтобы его допустили к завтрашней гонке. Соревнования очень нужны», — приводит слова Алимбековой телеграм-канал «Референт Рая».

Напомним, сама Алимбекова не приехала в Ижевск из-за болезни.

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