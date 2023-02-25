Карим Халили остался недоволен третьим местом в суперпасьюте на ЧР по биатлону

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал своё выступление в суперпасьюте на чемпионате России — 2023 по биатлону, который проходит в Ижевске с 23 по 26 февраля. Спортсмен стал третьим в этой гонке.
«Недоволен своим результатом. Потому что всё тут, около, но не там. На последнем рубеже надо было справляться, и всё. Почему не вышло? Нужно было своим темпом стрелять, без задержек.
Чтобы догнать Смольского, надо было сразу идти в погоню. Перешагнуть через себя, достать первые 200 метров. Там уже было бы полегче. Но я в начале круга отпустил и не смог догнать», — сказал Халили в эфире телеканала «Матч ТВ».
Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. 7,5 км. Мужчины
1. Александр Поварницын (Тюменская область) — 18.27,7 (1 промах).
2. Антон Смольский (Беларусь) — отставание 0,8 секунды (3).
3. Саид Каримулла Халили (Москва) +7,6 (3).
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