Виктория Сливко завоевала золото в масс-старте на чемпионате России по биатлону

Биатлонистка Виктория Сливко стала первой в женском масс-старте на 12,5 км на чемпионате России — 2023 по биатлону, который проходит в Ижевске с 23 по 26 февраля.

Представительница Тюменской области допустила один промах и прошла дистанцию за 40.53,9. Второй стала подмосковная биатлонистка Анастасия Гореева, промазавшая дважды и отставшая от лидера на 26,0 секунд. Тройку замкнула Екатерина Носкова.

Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. 12,5 км. Женщины

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 40.53,9 (1 промах).

2. Анастасия Гореева (Московская область) — отставание 26,0 секунд (2).

3. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) +35,2 (3).

4. Полина Шевнина (Московская область) +35,4 (2).

5. Тамара Дербушева (Свердловская область) +38,6 (3).