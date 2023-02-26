Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Виктория Сливко завоевала золото в масс-старте на чемпионате России по биатлону

Виктория Сливко завоевала золото в масс-старте на чемпионате России по биатлону
Аудио-версия:
Комментарии

Биатлонистка Виктория Сливко стала первой в женском масс-старте на 12,5 км на чемпионате России — 2023 по биатлону, который проходит в Ижевске с 23 по 26 февраля.

Представительница Тюменской области допустила один промах и прошла дистанцию за 40.53,9. Второй стала подмосковная биатлонистка Анастасия Гореева, промазавшая дважды и отставшая от лидера на 26,0 секунд. Тройку замкнула Екатерина Носкова.

Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. 12,5 км. Женщины

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 40.53,9 (1 промах).
2. Анастасия Гореева (Московская область) — отставание 26,0 секунд (2).
3. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) +35,2 (3).
4. Полина Шевнина (Московская область) +35,4 (2).
5. Тамара Дербушева (Свердловская область) +38,6 (3).

«Это как?!» Две биатлонистки рыдали после гонки чемпионата России из-за драмы на финише «Это как?!» Две биатлонистки рыдали после гонки чемпионата России из-за драмы на финише
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023