«Могла и за золото побороться». Носкова — о бронзе в масс-старте на ЧР по биатлону

Российская биатлонистка Екатерина Носкова высказалась о своём выступлении в масс-старте на чемпионате России. Спортсменка стала третьей в этой гонке.

«Когда стреляла на четвёртом рубеже слышала, что у девчонок есть промахи. Большая моя ошибка, что я не доработала последний выстрел. Так я думаю, что можно было сегодня и за золото побороться.

На выходе с рубежа мне сказали, что отставание составляет 17 секунд. При достаточно тяжёлом самочувствии я не сразу поверила, что я смогу достать соперниц. Как-то потихоньку начала добавлять, и к конку подъёма поняла, что отставание уже не сильно большое.

На стадион мы выкатились вчетвером. Как-то перестраивались друг за другом, какая-то толкотня происходила. Я не могла найти лазейку, чтобы выскочить вперёд. И так получилось, что до последнего поворота мы постоянно менялись позициями. Единственным вариантом было выходить на большой радиус и вставать во второй коридор", — сказала Носкова в эфире «Матч ТВ».