Карим Халили сошёл с дистанции в масс-старте на чемпионате России по биатлону

Российский биатлонист Карим Халили сошёл с дистанции в мужском масс-старте на 15 км на чемпионате России сезона-2022/2023. Причины досрочного завершения гонки неизвестны.

Гонка с общего старта в эти минуты проходит в Ижевске. После третьей стрельбы лидером является представитель Удмуртской Республики Ильназ Мухамедзянов, допустивший один промах.

Напомним, Халили стал победителем общего зачёта Кубка России по биатлону сезона-2022/2023. Спортсмен, представляющий Москву, набрал 571 очко и опередил ближайшего преследователя, Александра Поварницына из Тюменской области, на 20 очков.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты были ранее отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).