Колотов — о серебре в масс-старте: выходил на старт немного пессимистично. Было тяжело

Биатлонист Иван Колотов прокомментировал второе место в мужском масс-старте на чемпионате России по биатлону.
«Чувствовал себя сегодня тяжело, но получилось, как получилось. Выходил на старт немного пессимистично, потому что пристрелка была очень тяжёлой. Видимо, сказывается, во-первых, акклиматизация после гор, мы как раз были в Сочи. Во-вторых, было немного тяжёлое состояние в плане стрельбы, потому что практически задыхался, особенно стоя. Поэтому на стойку ставки вообще не ставил, но получилось очень неплохо, особенно последняя стрельба — быстрая, чёткая, за счёт чего и смог выбраться к призовому месту.
Понял, что могу бороться за медали только когда вышел со стрельбища, и тренеры начали подсказывать, что иду третьим и до второго 13 секунд. Понимал, что могу догнать Мишу Первушина и побороться за второе место.
Считаю, что знаю эту трассу не лучше, чем все остальные спортсмены из других регионов, потому что я начинал свою карьеру в Чайковском. Там я знаю каждый закуток, каждый бугорок. Про удмуртскую трассу так сказать не могу, но достаточно неплохо её знаю, потому что бегаю здесь с юношеского возраста, очень много соревнований здесь проходит.
Ценность медали чемпионата России выше, чем награды с Кубка России? Для меня большая ценность в том, что я смог занять призовое место на родной земле. А так, я считаю, что каждая медаль ценная, и не так важно, Кубок это или чемпионат, потому что соревнования бегают всё те же спортсмены, и уровень конкуренции и там, и там очень высокий», — сказал Колотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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