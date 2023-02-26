Биатлонист Колотов рассказал, что мешало ему показывать высокие результаты по ходу сезона

Биатлонист Иван Колотов, ставший вторым в масс-старте на чемпионате России, рассказал о проблемах, с которыми сталкивался по ходу сезона.

«Что мешало показывать высокие результаты после успеха в начале сезона? Мешали много факторов, связанных со здоровьем. Сначала я растянул связку локтя, это мешало мне делать скоростные и силовые тренировки, и я почти всё пропускал. После этого в Дёмино было сильное отравление, там я совсем «выпал», съездил в Раубичи и понял, что форма абсолютно нулевая или даже ниже, можно сказать, что форма ушла в минус. И только на сборе в Сочи я уже начал себя чувствовать более-менее хорошо, и в Чайковском после первой гонки понял, что сейчас нахожусь в оптимальной, неплохой форме.

Январь у меня выпал и стал таким восстановительным месяцем, поэтому усталость присутствует, но она скорее не накопленная, а возникла из-за того, что на данный момент был уже третий старт, может быть, поэтому и чувствуется усталость. Сейчас потренируемся, восстановимся и, думаю, что дальше форма будет получше.

Думаю, что сейчас все проблемы позади, остаётся только работать над собой, своими мыслями, психологией, потому что проблемы, в основном, кроются в стрелковом аспекте. Главное — сейчас нужно поддерживать эту форму, которая есть. Может быть, даже получится подняться на ступеньку выше, но сейчас для меня работа над стрельбой в приоритете.

Подводились ли специально к первой части чемпионата России в Ижевске? У нас в принципе все старты важные. Не бывает, что мы точечно к чему-то подводимся. Тем более сейчас такой сезон, особенно для сборной, экспериментальный, потому что нет международных стартов, есть возможность поработать дома, попробовать что-то новое. Кто-то начал по-другому стрелять, другой — делать что-то новое в технике. Поэтому вряд ли сейчас кто-то подводится точечно, просто тренируются и выступают на соревнованиях", — сказал Колотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.