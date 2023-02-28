Алимбекова-Смольская: «интересно» было смотреть масс-старт на ЧР без белорусских парней

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская высказалась о неучастии белорусских спортсменов в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске.

«Интересно» было смотреть масс-старт без наших парней, которых не допустили по решению судей. А сами даже и 60 участников не нашли», — написала Алимбекова-Смольская на своей странице в социальных сетях.

Напомним, к участию в больших масс-стартах на чемпионате России в Ижевске допускалось до 60 спортсменов. В женской гонке выступили 39 биатлонисток, среди которых были представительницы Беларуси. В мужской гонке стартовали 53 спортсмена. Белорусских биатлонистов в этом масс-старте не было.

Ранее в Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, что спортсмены из Беларуси отказались от участия в большом масс-старте по собственному желанию.