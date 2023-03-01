Расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место
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Со 2 по 5 марта в Нове-Место (Чехия) пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
- 2 марта
18:10 — мужчины, 10 км, спринт
- 3 марта
18:10 — женщины, 7,5 км, спринт
- 4 марта
15:50 — мужчины, 12.5 км, гонка преследования
17:45 — женщины, 10 км, гонка преследования
- 5 марта
13:30 — смешанная эстафета
17:15 — одиночная смешанная эстафета
На данный момент общий зачёт Кубка мира у мужчин возглавляет норвежец Йоханнес Бё. У женщин лидирует француженка Жулия Симон.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.
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