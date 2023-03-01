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Расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место

Расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место
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Со 2 по 5 марта в Нове-Место (Чехия) пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

  • 2 марта

18:10 — мужчины, 10 км, спринт

  • 3 марта

18:10 — женщины, 7,5 км, спринт

  • 4 марта

15:50 — мужчины, 12.5 км, гонка преследования

17:45 — женщины, 10 км, гонка преследования

  • 5 марта

13:30 — смешанная эстафета

17:15 — одиночная смешанная эстафета

На данный момент общий зачёт Кубка мира у мужчин возглавляет норвежец Йоханнес Бё. У женщин лидирует француженка Жулия Симон.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.

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