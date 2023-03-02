Кубок мира по биатлону: во сколько мужской спринт, где смотреть
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В Нове-Место (Чехия) стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. Сегодня, 2 марта, состоится мужская спринтерская гонка.
2 марта
18:10. Спринт, мужчины
Указано московское время.
Трансляция гонки чемпионата мира по биатлону будет доступна в Okko.
Лидером личного зачёта Кубка мира по биатлону у мужчин является норвежский спортсмен Йоханнес Бё. Турнирную таблицу у женщин возглавляет француженка Жулия Симон.
Ранее в Оберхофе (Германия) прошёл чемпионат мира — 2023 по биатлону. Победителем медального зачёта стала сборная Норвегии, спортсмены которой завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Вторыми стали шведы (3-3-5), на третьем месте расположилась команда Франции (2-0-2).
Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.
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