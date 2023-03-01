Стурла Холм Легрейд заразился коронавирусом и пропустит ближайшие этапы Кубка мира
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Олимпийский чемпион в эстафете, пятикратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд из-за коронавируса пропустит седьмой этап Кубка мира в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Об этом сообщил сам биатлонист на своей странице в социальной сети.
«Из-за положительного результата на COVID-19 я еду домой, в Норвегию. Надеюсь скоро поправиться и принять участие в гонках в Осло-Хольменколлене через две недели», — написал Стурла Холм Легрейд.
На данный момент общий зачёт Кубка мира у мужчин возглавляет норвежец Йоханнес Бё.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.
Новость по темеРасписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место
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