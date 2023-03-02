Себастиан Самуэльссон: уверенность в себе сейчас значительно крепче, чем перед ЧМ

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал о планах на оставшуюся часть сезона.
«Понятно, что уверенность в себе сейчас значительно крепче, чем до чемпионата мира. Думаю, что в январе я был в поисках оптимальной формы, и у меня не совсем получалось хорошо выступать, но чемпионат мира получился хорошим. Сейчас чувствую, что, даже если я не в такой форме, как на чемпионате мира, за одну неделю мало что может поменяться кардинально. У меня есть хорошие шансы благоприятно завершить сезон. Обычно сезон для меня заканчивается несколькими подиумами.
Я настроен бороться за медали в Нове-Место. Конечно, будет сложно, но я думаю о долгосрочной перспективе и хочу иметь возможность всё время выступать на высоком уровне, набираться опыта. В конце сезона ты начинаешь думать о следующем. Сейчас есть время пробовать что-то с перспективой на будущее», — приводит слова Самуэльссона SVT.
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