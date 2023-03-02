«Он не умеет делиться с братом». Тарьей Бё ответил, раздражают ли его победы Йоханнеса

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё ответил, раздражает ли его доминирование брата — пятикратного олимпийского чемпиона, 17-кратного чемпиона мира Йоханнеса Бё.

«Меня не особо раздражает, что Йоханнес – лучший в мире. Но в дни, когда я провожу идеальную гонку, он делает то же самое. Он не очень хорош в том, чтобы делиться с братом, обычно он забирает себе весь торт целиком», — приводит слова старшего Бё TV2.

Ранее Тарьей завоевал серебряную медаль в спринте на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Гонку выиграл Йоханнес с преимуществом ровно в 30 секунд. Оба брата не допустили ни одного промаха.