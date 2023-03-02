Алимбекова-Смольская: с днём рождения, биатлон! Спасибо, что подарил мне лучшего мужчину

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская опубликовала в социальных сетях милое совместное фото с супругом, серебряным призёром Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке Антоном Смольским. На снимке Динара целует Антона.

«С днём рождения, биатлон! Спасибо, что подарил мне лучшего мужчину», — подписала фото Алимбекова-Смольская.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой-Смольской

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.