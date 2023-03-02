Уле-Эйнар Бьорндален эмоционально высказался об очередной победе Йоханнеса Бё

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал очередную победу соотечественника, пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё на Кубке мира.

«Он отлично проводит здесь время. Он стабилен во всех гонках, и это впечатляет. То, как он сейчас преодолевает дистанцию, просто потрясающе», — приводит слова Бьорндалена TV2.

Это произошло на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Младший из братьев Бё выиграл спринт, опередив старшего ровно на 30 секунд. Оба прошли гонку без промахов.

Биатлон. Кубок мира, 7-й этап. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 22.39,6 (0 промахов).

2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание + 30,0 секунды (0).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) + 1.15,2 (1 промах).