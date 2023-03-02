Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Уле-Эйнар Бьорндален эмоционально высказался об очередной победе Йоханнеса Бё

Уле-Эйнар Бьорндален эмоционально высказался об очередной победе Йоханнеса Бё
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал очередную победу соотечественника, пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё на Кубке мира.

«Он отлично проводит здесь время. Он стабилен во всех гонках, и это впечатляет. То, как он сейчас преодолевает дистанцию, просто потрясающе», — приводит слова Бьорндалена TV2.

Это произошло на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Младший из братьев Бё выиграл спринт, опередив старшего ровно на 30 секунд. Оба прошли гонку без промахов.

Биатлон. Кубок мира, 7-й этап. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 22.39,6 (0 промахов).
2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание + 30,0 секунды (0).
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) + 1.15,2 (1 промах).

Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.
В биатлоне Йоханнесу Бё скучно побеждать. Норвежцу пора пробовать себя в лыжных гонках! В биатлоне Йоханнесу Бё скучно побеждать. Норвежцу пора пробовать себя в лыжных гонках!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023