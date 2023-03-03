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Женщины. 7.5 км Спринт
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18:10 Мск
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Кубок мира по биатлону: во сколько женский спринт, где смотреть

Кубок мира по биатлону: во сколько женский спринт, где смотреть
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В Нове-Место (Чехия) продолжается седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. Сегодня, 3 марта, состоится женская спринтерская гонка.

3 марта

18:10. Спринт, женщины

Указано московское время.

Трансляция гонки будет доступна в Okko.

Ранее в Оберхофе (Германия) прошёл чемпионат мира — 2023 по биатлону. Победителем медального зачёта стала сборная Норвегии, спортсмены которой завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Вторыми стали шведы (3-3-5), на третьем месте расположилась команда Франции (2-0-2).

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