Кубок мира по биатлону: во сколько женский спринт, где смотреть

В Нове-Место (Чехия) продолжается седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. Сегодня, 3 марта, состоится женская спринтерская гонка.

3 марта

18:10. Спринт, женщины

Указано московское время.

Трансляция гонки будет доступна в Okko.

Ранее в Оберхофе (Германия) прошёл чемпионат мира — 2023 по биатлону. Победителем медального зачёта стала сборная Норвегии, спортсмены которой завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Вторыми стали шведы (3-3-5), на третьем месте расположилась команда Франции (2-0-2).