Жулия Симон продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира, Эльвира Эберг идёт 2-й

Двукратная чемпионка мира французская биатлонистка Жулия Симон сохраняет лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023 после спринта на седьмом этапе, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Симон заняла девятое место в гонке, её победительницей стала норвежка Марте Рёйселанд.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Жулия Симон (Франция) – 843 балла.

2. Эльвира Эберг (Швеция) – 735.

3. Лиза Виттоцци (Италия) – 675.

4. Доротея Вирер (Италия) – 653.

5. Денизе Херрман-Вик (Германия) – 628.

6. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 552.

7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 542.

8. Маркета Давидова (Чехия) – 520.

9. Линн Перссон (Швеция) – 504.

10. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 463.