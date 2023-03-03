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Жулия Симон продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира, Эльвира Эберг идёт 2-й

Жулия Симон продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира, Эльвира Эберг идёт 2-й
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Двукратная чемпионка мира французская биатлонистка Жулия Симон сохраняет лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023 после спринта на седьмом этапе, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Симон заняла девятое место в гонке, её победительницей стала норвежка Марте Рёйселанд.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Жулия Симон (Франция) – 843 балла.
2. Эльвира Эберг (Швеция) – 735.
3. Лиза Виттоцци (Италия) – 675.
4. Доротея Вирер (Италия) – 653.
5. Денизе Херрман-Вик (Германия) – 628.
6. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 552.
7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 542.
8. Маркета Давидова (Чехия) – 520.
9. Линн Перссон (Швеция) – 504.
10. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 463.

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