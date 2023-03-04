Кубок мира по биатлону: во сколько мужская гонка преследования, где смотреть

В Нове-Место (Чехия) продолжается седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. Сегодня, 4 марта, состоится мужская гонка преследования на 12,5 км.

4 марта

15:50. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Указано московское время.

Трансляция гонки будет доступна в Okko.

Напомним, победу в мужском спринте в Нове-Место одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бё. В тройку вошли ещё два представителя сборной Норвегии — Тарьей Бё и Ветле Шоста Кристиансен.

Лидером личного зачёта Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 у мужчин является норвежский спортсмен Йоханнес Бё. Турнирную таблицу у женщин возглавляет француженка Жулия Симон.