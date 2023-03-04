Кубок мира по биатлону: во сколько женская гонка преследования, где смотреть
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В Нове-Место (Чехия) продолжается седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. Сегодня, 4 марта, состоится женская гонка преследования на 10 км.
4 марта
17:45. Гонка преследования, 10 км, женщины
Указано московское время.
Трансляция гонки будет доступна в Okko.
Напомним, победительницей женской спринтерской гонки стала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Второй стала норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Третье место заняла французская спортсменка Анаис Шевалье-Буше.
Лидером личного зачёта Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 у мужчин является норвежский спортсмен Йоханнес Бё. Турнирную таблицу у женщин возглавляет француженка Жулия Симон.
Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.
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