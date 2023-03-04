Кубок мира по биатлону: во сколько женская гонка преследования, где смотреть

В Нове-Место (Чехия) продолжается седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. Сегодня, 4 марта, состоится женская гонка преследования на 10 км.

4 марта

17:45. Гонка преследования, 10 км, женщины

Указано московское время.

Трансляция гонки будет доступна в Okko.

Напомним, победительницей женской спринтерской гонки стала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Второй стала норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Третье место заняла французская спортсменка Анаис Шевалье-Буше.

Лидером личного зачёта Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 у мужчин является норвежский спортсмен Йоханнес Бё. Турнирную таблицу у женщин возглавляет француженка Жулия Симон.