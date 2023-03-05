Кубок мира по биатлону: во сколько супермикст, где смотреть
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В Нове-Место (Чехия) продолжается седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. Сегодня, 5 марта, состоится супермикст 2 x 6 км + 2 x 7.5 км.
5 марта
17:15. Супермикст, 2 x 6 км + 2 x 7.5 км.
Указано московское время. Трансляция гонки будет доступна в Okko.
Лидером личного зачёта Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 у мужчин является норвежский спортсмен Йоханнес Бё. Турнирную таблицу у женщин возглавляет француженка Жулия Симон. 4 марта проходили гонки преследований. У мужчин победу одержал Йоханнес Бё, а у женщин Марте Рёйселанд.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).
Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.
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