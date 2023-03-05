Кубок мира по биатлону: во сколько смешанная эстафета, где смотреть

В Нове-Место (Чехия) продолжается седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. Сегодня, 5 марта, состоится смешанная эстафета 4 x 6 км.

5 марта

13:30. смешанная эстафета 4 x 6 км.

Указано московское время. Трансляция гонки будет доступна в Okko.

Лидером личного зачёта Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 у мужчин является норвежский спортсмен Йоханнес Бё. Турнирную таблицу у женщин возглавляет француженка Жулия Симон. 4 марта проходили гонки преследований. У мужчин победу одержал Йоханнес Бё, а у женщин Марте Рёйселанд.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).