Жулия Симон лидирует в общем зачёте Кубка мира, Эльвира Эберг — 2-я, Лиза Виттоцци — 3-я

Двукратная чемпионка мира французская биатлонистка Жулия Симон сохраняет лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023 после гонки преследования на седьмом этапе, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Симон заняла четвёртое место в гонке. Победительницей стала норвежка Марте Рёйселанд.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Жулия Симон (Франция) – 893 балла.

2. Эльвира Эберг (Швеция) – 735.

3. Лиза Виттоцци (Италия) – 720.

4. Доротея Вирер (Италия) – 679.

5. Денизе Херрман-Вик (Германия) – 668.

6. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 627.

7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 574.

8. Маркета Давидова (Чехия) – 554.

9. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 523.

10. Линн Перссон (Швеция) – 518.