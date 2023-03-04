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Жулия Симон лидирует в общем зачёте Кубка мира, Эльвира Эберг — 2-я, Лиза Виттоцци — 3-я

Жулия Симон лидирует в общем зачёте Кубка мира, Эльвира Эберг — 2-я, Лиза Виттоцци — 3-я
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Двукратная чемпионка мира французская биатлонистка Жулия Симон сохраняет лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023 после гонки преследования на седьмом этапе, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Симон заняла четвёртое место в гонке. Победительницей стала норвежка Марте Рёйселанд.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Жулия Симон (Франция) – 893 балла.
2. Эльвира Эберг (Швеция) – 735.
3. Лиза Виттоцци (Италия) – 720.
4. Доротея Вирер (Италия) – 679.
5. Денизе Херрман-Вик (Германия) – 668.
6. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 627.
7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 574.
8. Маркета Давидова (Чехия) – 554.
9. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 523.
10. Линн Перссон (Швеция) – 518.

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