Йоханнес Бё оторвался в общем зачёте Кубка мира, Легрейд — второй, Кристиансен — третий

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё сохраняет лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023 после гонки преследования на седьмом этапе, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия).

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 1319 баллов.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 920.

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 682.

4. Тарьей Бё (Норвегия) – 598.

5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 567.

6. Бенедикт Долль (Германия) – 534.

7. Кентен Фийон Майе (Франция) – 510.

8. Роман Рес (Германия) – 510.

9. Йоханнес Дале (Норвегия) – 500.

10. Фабьен Клод (Франция) – 499.