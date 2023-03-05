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Йоханнес Бё оторвался в общем зачёте Кубка мира, Легрейд — второй, Кристиансен — третий

Йоханнес Бё оторвался в общем зачёте Кубка мира, Легрейд — второй, Кристиансен — третий
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Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё сохраняет лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023 после гонки преследования на седьмом этапе, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия).

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 1319 баллов.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 920.
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 682.
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 598.
5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 567.
6. Бенедикт Долль (Германия) – 534.
7. Кентен Фийон Майе (Франция) – 510.
8. Роман Рес (Германия) – 510.
9. Йоханнес Дале (Норвегия) – 500.
10. Фабьен Клод (Франция) – 499.

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