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Жулия Симон вышла в лидеры зачёта гонок преследования Кубка мира — 2022/2023 у женщин

Жулия Симон вышла в лидеры зачёта гонок преследования Кубка мира — 2022/2023 у женщин
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Двукратная чемпионка мира французская биатлонистка Жулия Симон вышла в лидеры в зачёте гонок преледования Кубка мира — 2022/2023 после соревнований в этом виде на седьмом этапе, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Симон заняла четвёртое место в гонке. Победительницей стала норвежка Марте Рёйселанд.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Жулия Симон (Франция) – 373 балла.
2. Эльвира Эберг (Швеция) – 350.
3. Доротея Вирер (Италия) – 285.
4. Лиза Виттоцци (Италия) – 279.
5. Денизе Херрман-Вик (Германия) – 272.
6. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 262.
7. Маркета Давидова (Чехия) – 230.
8. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 204.
9. Линн Перссон (Швеция) – 189.
10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 176.

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