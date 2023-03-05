Жулия Симон вышла в лидеры зачёта гонок преследования Кубка мира — 2022/2023 у женщин

Двукратная чемпионка мира французская биатлонистка Жулия Симон вышла в лидеры в зачёте гонок преледования Кубка мира — 2022/2023 после соревнований в этом виде на седьмом этапе, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Симон заняла четвёртое место в гонке. Победительницей стала норвежка Марте Рёйселанд.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Жулия Симон (Франция) – 373 балла.

2. Эльвира Эберг (Швеция) – 350.

3. Доротея Вирер (Италия) – 285.

4. Лиза Виттоцци (Италия) – 279.

5. Денизе Херрман-Вик (Германия) – 272.

6. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 262.

7. Маркета Давидова (Чехия) – 230.

8. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 204.

9. Линн Перссон (Швеция) – 189.

10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 176.