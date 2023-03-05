Самуэльссон отреагировал на выступление братьев Бё с положительным тестом на ковид

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, чемпион мира 2023 года в масс-старте шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о том, что норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё выступают на этапе Кубка мира в Нове-Место-на-Мораве с сомнительными тестами на коронавирус.
«Я это понимаю. Когда ты лидируешь в общем зачёте Кубка мира, тебе не хочется останавливаться», — приводит слова Самуэльссона TV2.
Себастиан отметил, что это новая система начисления баллов от IBU подталкивает спортсменов соревноваться в нездоровом состоянии.
«Много из нас говорили об этом IBU, когда они представили новый регламент. Риск заключается в том, что спортсмены решаются выйти на старт в не вполне здоровом состоянии. Я сделал это на этапе Кубка мира во Франции. Возможно, я не должен был этого делать, у меня была простуда. Здоровье – самое главное, но заметно, что мы находимся под давлением системы. Понятно, что мы хотим видеть на старте только здоровых спортсменов», — добавил швед.
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