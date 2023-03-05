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Бьорндален раскритиковал братьев Бё, выступивших с положительным тестом на коронавирус

Бьорндален раскритиковал братьев Бё, выступивших с положительным тестом на коронавирус
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Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален критически высказался о том, что норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё выступают на этапе Кубка мира в Нове-Место-на-Мораве с сомнительными тестами на коронавирус.

«Мне не очень нравится происходящее. Они выиграли гонку, но я беспокоюсь, как это отразится на их организмах, не понесут ли они необратимые последствия из-за коронавируса. Я скептически отношусь к тому, что у вас может быть как положительный, так и отрицательный тест на коронавирус. Что они осмеливаются рискнуть… Я бы никогда не осмелился. Йоханнес – молодой спортсмен, мы хотим наслаждаться им ещё долгие годы. Ему важно заботиться о своём здоровье, это первоочерёдная задача. Думаю, то, что они выходят на старт, очень рискованно.

Я сам бегал, и мы все были очень мотивированы. Мы дикие кони, остановить спортсменов крайне тяжело. Поэтому очень важно иметь вокруг себя людей, которые бы говорили: «Тебе нужно прерваться». Я не хочу говорить о худших сценариях, которые бывают после коронавируса, потому что это не очень приятные вещи. Теперь остаётся только скрестить пальцы, надеяться, что здоровье и иммунная система ребят способны противостоять такой заразе», — приводит слова Бьорндалена TV2.

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