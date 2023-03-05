Йоханнес Бё в Нове-Место побил великий рекорд Мартена Фуркада
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Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё побил легендарный рекорд француза Мартена Фуркада.
Младший Бё в пасьюте Нове-Место-на-Мораве в 19-й раз подряд попал на подиум на уровне Кубке мира (включая чемпионат мира в Оберхофе (Германия)). Серия норвежского биатлониста началась на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), после победы в спринте. После этого Бё не опускался ниже третьего место ни в одной из личных гонок.
Предыдущий рекорд в данном аспекте принадлежал пятикратному олимпийскому чемпиону, 13-кратному чемпиону мира, семикратному обладателю Кубка мира Фуркаду, он попадал на подиум КМ 18 гонок подряд в сезонах-2016/17 и 2017/18.
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