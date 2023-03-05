Норвегия победила в супермиксте на седьмом этапе Кубка мира, Латвия — третья
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В Нове-Место (Чехия) завершилась эстафета в супермиксте, проходящая в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. Уверенную победу в гонке одержали норвежские спортсмены. Марте Рёйселанд и Ветле Шоста Кристиансен завоевали золотые медали.
Вторыми пришли швейцарцы Эми Басерга и Никлас Хартвег, отставшие от лидеров на 17,6 секунды. Бронзу получили представители Латвии Байба Бендика и Александр Расторгуев, проигравшие норвежцам чуть больше 29 секунд.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место (Чехия). Супермикст 2x6 + 2x7.5 км, эстафета.
1. Норвегия — 36.40,5 (Марте Рёйселанд и Ветле Шоста Кристиансен).
2. Швейцария — отставание +17,6 (Эми Басерга и Никлас Хартвег).
3. Латвия +29,5 (Байба Бендика и Александр Расторгуев).
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