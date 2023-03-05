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Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
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Норвегия победила в супермиксте на седьмом этапе Кубка мира, Латвия — третья

Норвегия победила в супермиксте на седьмом этапе Кубка мира, Латвия — третья
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В Нове-Место (Чехия) завершилась эстафета в супермиксте, проходящая в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. Уверенную победу в гонке одержали норвежские спортсмены. Марте Рёйселанд и Ветле Шоста Кристиансен завоевали золотые медали.

Вторыми пришли швейцарцы Эми Басерга и Никлас Хартвег, отставшие от лидеров на 17,6 секунды. Бронзу получили представители Латвии Байба Бендика и Александр Расторгуев, проигравшие норвежцам чуть больше 29 секунд.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место (Чехия). Супермикст 2x6 + 2x7.5 км, эстафета.

1. Норвегия — 36.40,5 (Марте Рёйселанд и Ветле Шоста Кристиансен).

2. Швейцария — отставание +17,6 (Эми Басерга и Никлас Хартвег).

3. Латвия +29,5 (Байба Бендика и Александр Расторгуев).

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
05 марта 2023, воскресенье. 17:15 МСК
Окончено
1
Норвегия
36:40.5
2
Швейцария
+17.6
3
Латвия
+29.5
Комментарии
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