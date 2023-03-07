Тандреволд объяснила слова о ненависти к журналистам, сказанные после провала на ЧМ

Трёхкратная чемпионка мира в эстафете, норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд объяснила резонансные слова в адрес журналистов, которые сказала в своём блоге на YouTube после неудачного выступления в смешанной эстафете на чемпионате мира – 2023 (Ингрид провалила стойку и зашла на штрафной круг).

«Я ненавижу журналистов. Они офигенные приятели, когда всё идёт хорошо, и совершенно ужасны, если дела не ладятся», — в слезах сказала норвежка на камеру.

«Нет, я не ненавижу вас, не ненавижу других журналистов и кого-либо. На мой взгляд, я уже пыталась чётко дать понять, что сейчас бы не высказалась так. Мне хотелось показать, какие чувства я испытывала там и тогда, мы же вкладываем в спорт себя полностью. Поэтому это вызывает много эмоций у людей, и я одна из них.

Я всегда жду вопросов с критикой. Но самый большой критик – это ты сам, поэтому нет никого, кто корил бы меня больше, чем я сама время от времени. Пожалуй, это немного жестковато. Критика необходима, когда вы плохо выступаете, но хорошее иногда легко забывается. В конце концов, биатлон – это пазл, где вы можете правильно сложить многие части, но не можете найти последнюю», — приводит слова Тандреволд NRK.