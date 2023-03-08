Расписание шестого этапа Кубка Содружества по биатлону в Тюмени

С 9 по 12 марта в Тюмени пройдёт заключительный этап Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

9 марта

9:00 — женщины, 7,5 км, спринт

12:00 — мужчины, 10 км, спринт

11 марта

9:00 — женщины, 10 км, гонка преследования

12:00 — мужчины, 12,5 км, гонка преследования

12 марта

9:00 — одиночная смешанная эстафета

12:00 — смешанная эстафета

На данный момент мужской общий зачёт Кубка Содружества возглавляет российский биатлонист Антон Бабиков. У женщин лидирует россиянка Ирина Казакевич.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.