Расписание шестого этапа Кубка Содружества по биатлону в Тюмени
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С 9 по 12 марта в Тюмени пройдёт заключительный этап Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
- 9 марта
9:00 — женщины, 7,5 км, спринт
12:00 — мужчины, 10 км, спринт
- 11 марта
9:00 — женщины, 10 км, гонка преследования
12:00 — мужчины, 12,5 км, гонка преследования
- 12 марта
9:00 — одиночная смешанная эстафета
12:00 — смешанная эстафета
На данный момент мужской общий зачёт Кубка Содружества возглавляет российский биатлонист Антон Бабиков. У женщин лидирует россиянка Ирина Казакевич.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.
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