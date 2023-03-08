Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Стина Нильссон не выступит в индивидуальной гонке в Эстерсунде из-за простуды

Стина Нильссон не выступит в индивидуальной гонке в Эстерсунде из-за простуды
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира шведская биатлонистка Стина Нильссон не сможет принять участие в женской индивидуальной гонке на восьмом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 в Эстерсунде (Швеция), сообщает SVT.

По информации источника, биатлонистка простудилась, но тест на коронавирус дал отрицательный результат. Тем не менее Нильссон не сможет выступить в предстоящей гонке. Её заменит Элла Хальварссон. Ранее стало известно о болезни другого шведского биатлониста — Себастиана Самуэльссона. У спортсмена диагностирована коронавирусная инфекция.

Напомним, женская индивидуальная гонка на 15 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону пройдёт завтра, 9 марта. Начало соревнования — в 15:15 мск.

Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.
Эгоизм норвежцев зашкаливает. Братья Бё были готовы перезаражать «короной» соперников Эгоизм норвежцев зашкаливает. Братья Бё были готовы перезаражать «короной» соперников
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023