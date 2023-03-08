Стина Нильссон не выступит в индивидуальной гонке в Эстерсунде из-за простуды
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Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира шведская биатлонистка Стина Нильссон не сможет принять участие в женской индивидуальной гонке на восьмом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 в Эстерсунде (Швеция), сообщает SVT.
По информации источника, биатлонистка простудилась, но тест на коронавирус дал отрицательный результат. Тем не менее Нильссон не сможет выступить в предстоящей гонке. Её заменит Элла Хальварссон. Ранее стало известно о болезни другого шведского биатлониста — Себастиана Самуэльссона. У спортсмена диагностирована коронавирусная инфекция.
Напомним, женская индивидуальная гонка на 15 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону пройдёт завтра, 9 марта. Начало соревнования — в 15:15 мск.
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