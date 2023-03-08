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«Сегодня праздник у девчат, а завтра будет гонка». Миронова опубликовала фото с тюльпанами

«Сегодня праздник у девчат, а завтра будет гонка». Миронова опубликовала фото с тюльпанами
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская биатлонистка Светлана Миронова в честь Международного женского дня опубликовала в социальных сетях праздничный пост. На фото она позирует с букетом тюльпанов.

«Сегодня праздник у девчат, а завтра будет гонка. С праздником, милые! Пусть в сердце царит любовь. А в душе весна», — подписала фото Миронова.

Фото: из личного архива Светланы Мироновой

Миронова пропустила значительную часть сезона-2022/2023 из-за проблем со здоровьем. В данный момент Светлана находится в Тюмени, где готовится принять участие в заключительном этапе Кубка Содружества. Соревнования пройдут с 9 по 12 марта.

На данный момент мужской общий зачёт Кубка Содружества возглавляет российский биатлонист Антон Бабиков. У женщин лидирует россиянка Ирина Казакевич.

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