«Сегодня праздник у девчат, а завтра будет гонка». Миронова опубликовала фото с тюльпанами

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская биатлонистка Светлана Миронова в честь Международного женского дня опубликовала в социальных сетях праздничный пост. На фото она позирует с букетом тюльпанов.
«Сегодня праздник у девчат, а завтра будет гонка. С праздником, милые! Пусть в сердце царит любовь. А в душе весна», — подписала фото Миронова.
Фото: из личного архива Светланы Мироновой
Миронова пропустила значительную часть сезона-2022/2023 из-за проблем со здоровьем. В данный момент Светлана находится в Тюмени, где готовится принять участие в заключительном этапе Кубка Содружества. Соревнования пройдут с 9 по 12 марта.
На данный момент мужской общий зачёт Кубка Содружества возглавляет российский биатлонист Антон Бабиков. У женщин лидирует россиянка Ирина Казакевич.
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