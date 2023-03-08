Йоханнес Бё в четвёртый раз в карьере выиграл Кубок мира
Поделиться
Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё в четвёртый раз в карьере одержал победу в общем зачёте Кубка мира.
Младший Бё за два этапа до завершения Кубка мира-2022/2023 стал обладателем «Большого хрустального глобуса». В текущем сезоне норвежец одержал 16 побед в личных гонках. В том числе Йоханнес выиграл три личные гонки на чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия).
Отметим, что рекордсменом по данному показателю является француз Мартен Фуркад, в активе которого семь трофеев. Причём он завоевал все семь подряд.
29-летний Бё завоевал свой дебютный Кубок мира в сезоне-2018/2019. Далее он был лучшим в мире два года подряд: в сезонах-2019/2020 и 2020/2021.
Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.
Комментарии
- 8 марта 2023
-
22:16
-
21:17
-
21:03
-
20:35
-
17:42
-
15:14
-
14:55
-
14:03
-
13:32
-
13:03
-
12:47
-
12:34
- 7 марта 2023
-
22:25
-
20:26
-
18:30
-
16:02
-
12:10
-
00:26
-
00:10
-
00:07
- 6 марта 2023
-
14:39
-
12:02
- 5 марта 2023
-
23:59
-
23:00
-
20:20
-
17:55
-
14:38
-
13:53
-
11:40
-
11:38
-
11:32
-
11:24
-
10:45
-
10:00
-
01:43
Партнерский контент