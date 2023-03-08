Йоханнес Бё в четвёртый раз в карьере выиграл Кубок мира

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё в четвёртый раз в карьере одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Младший Бё за два этапа до завершения Кубка мира-2022/2023 стал обладателем «Большого хрустального глобуса». В текущем сезоне норвежец одержал 16 побед в личных гонках. В том числе Йоханнес выиграл три личные гонки на чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия).

Отметим, что рекордсменом по данному показателю является француз Мартен Фуркад, в активе которого семь трофеев. Причём он завоевал все семь подряд.

29-летний Бё завоевал свой дебютный Кубок мира в сезоне-2018/2019. Далее он был лучшим в мире два года подряд: в сезонах-2019/2020 и 2020/2021.