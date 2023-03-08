Йоханнес Бё сравнялся с Пуаре и Ульрихом по количеству побед в общем зачёте Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё сравнялся с французом Рафаэлем Пуаре и немцем Франком Ульрихом по количеству побед в общем зачёте Кубка мира по биатлону.

После досрочного завоевания титула в текущем сезоне, в активе младшего Бё стало четыре «Больших хрустальных глобуса». Столько же у великих Пуаре и Ульриха.

В истории мужского биатлона больше подобных титулов завоевали только норвежец Уле-Эйнар Бьорндален (6) и француз Мартен Фуркад (7 подряд). У женщин 6 титулов обладательницы Кубка мира имеет легендарная шведка Магдалена Форсберг.

29-летний Бё завоевал свой дебютный Кубок мира в сезоне-2018/2019. Далее он был лучшим в мире два года подряд: в сезонах-2019/2020 и 2020/2021.