«Биатлон стал неинтересным». Дмитрий Васильев – о победе Йоханнеса Бё в Кубке мира

Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал досрочную победу Йоханнеса Бё в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2022/2023.

«Найдется ли у Йоханнеса конкурент в следующем сезоне? Пока не поменяются условия для равной конкуренции всех спортсменов, остальным можно даже не выступать. Норвежцы идут с отрывом как в использовании запрещенных препаратов, так и во всем остальном. Соревнования стали вообще неинтересными. Биатлон стал таким же неинтересным видом спорта, как и лыжные гонки, где доминируют только норвежцы. И делают они это не благодаря таланту, а благодаря легальному применению запрещенных препаратов. Это мое личное мнение. Я считаю, что спортивному миру пора уже проснуться и прийти в себя, а не делать вид, что ничего не происходит. Этот абсурд надо заканчивать и начать применять равные условия для всех спортсменов. Только в этом случае можно говорить о честной, конкурентной и справедливой борьбе.

Сколько раз в этом сезоне смотрел гонки Кубка мира? Ни одной гонки не посмотрел. Мне неинтересен этот паноптикум. Те, кто нападал на Россию, обвиняя ее во всем, сами применяют запрещенные препараты. Лыжники вроде помалкивают, а биатлонисты самые агрессивные. От меня никакой пощады они не услышат никогда», – приводит слова Васильева «Матч ТВ».