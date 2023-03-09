Эльвира Эберг отказалась от борьбы за победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг призналась, что не чувствует себя в состоянии бороться за победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 с француженкой Жулией Симон.
«Мне понадобилось больше времени, чем я рассчитывала, чтобы оправиться от простуды. Я хотела приехать в Эстерсунд и побороться за победу в общем зачёте Кубка мира, но теперь всё будет не так, как я ожидала. Да, я отказалась от борьбы за победу, потому что мне необходимо обрести какую-то волшебную форму, чтобы сделать это. Разумного в этой затее мало, так что придётся подождать ещё год», — приводит слова Эберг SVT.
Симон лидирует в общем зачёте Кубка мира у женщин. В её активе 843 балла. Эберг идёт на второй позиции, набрав 735 очков.
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