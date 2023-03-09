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Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

С 9 по 12 марта в Эстерсунде (Швеция) пройдёт восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

9 марта

15:15 — женщины, 15 км, индивидуальная гонка

18:20 — мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

11 марта

16:00 — женщины, эстафета

18:30 — мужчины, эстафета

12 марта

15:00 — женщины, 12,5 км, масс-старт

18:00 — мужчины, 15 км, масс-старт

Лидером общего зачёта Кубка мира у мужчин является норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Таблицу у женщин возглавляет француженка Жулия Симон.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.