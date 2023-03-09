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Екатерина Носкова прокомментировала победу в спринте на Кубке Содружества

Екатерина Носкова прокомментировала победу в спринте на Кубке Содружества
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Российская биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала своё выступление в спринте на шестом этапе Кубка Содружества. Спортсменка заняла первое место.

«Я сегодня довольна своим состоянием на дистанции. На последнем круге меня вели, подсказывали, что девчонки позади в секундах, и я сегодня показала всё, на что способна. После Ижевска я чувствовала большую усталость, три-четыре дня потом откатывалась, ходила пешком, как турист. Но удалось за неделю восстановиться. Я рада сегодня победить — я очень хотела выиграть.

Я расстроилась своей ошибке на лёжке, и когда встала, то подумала: раз промахнулась, то надо отбивать на дистанции, поэтому пришлось отрабатывать по максимуму сегодня», — передаёт слова Носковой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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