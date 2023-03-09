Биатлонист Александр Логинов пропустит остаток текущего сезона
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Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров сообщил, что чемпион мира 2020 года российский биатлонист Александр Логинов не выступит до конца сезона-2022/2023.
«Думаю, в этом сезоне Александр больше выступать не будет. Есть вопросы по здоровью, к сожалению, их не удалось решить», — приводит слова Башкирова «Матч ТВ».
Напомним, 31-летний Александр Логинов пропустил значительную часть нынешнего сезона из-за проблем со здоровьем. Последний раз спортсмен выходил на старт в официальной гонке 24 декабря 2022 года.
С 9 по 12 марта проходит шестой этап Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023 в Тюмени. Сегодня, 9 марта, состоялся женский спринт, победу в котором одержала россиянка Екатерина Носкова.
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