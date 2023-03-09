Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
Начало прямой трансляции
18:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эдуард Латыпов стал победителем спринта на Кубке Содружества, Серохвостов — второй

Эдуард Латыпов стал победителем спринта на Кубке Содружества, Серохвостов — второй
Аудио-версия:
Комментарии

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл спринт на 10 км на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023 в Тюмени.

Спортсмен не допустил промахов и прошёл дистанцию за 24.47,1. Вторым стал Даниил Серохвостов, который промахнулся один раз и уступил лидеру 30,0 секунды. Третье место занял Василий Томшин.

Биатлон. Тюмень. Кубок Содружества. Шестой этап. Спринт. 10 км. Мужчины

1. Эдуард Латыпов (Россия) — 24.47,1 (0 промахов).
2. Даниил Серохвостов (Россия) — отставание 30,0 секунды (1).
3. Василий Томшин (Россия) +56,9 (1).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.

Новость по теме
Биатлонист Александр Логинов пропустит остаток текущего сезона
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023