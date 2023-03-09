Эдуард Латыпов стал победителем спринта на Кубке Содружества, Серохвостов — второй
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл спринт на 10 км на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023 в Тюмени.
Спортсмен не допустил промахов и прошёл дистанцию за 24.47,1. Вторым стал Даниил Серохвостов, который промахнулся один раз и уступил лидеру 30,0 секунды. Третье место занял Василий Томшин.
Биатлон. Тюмень. Кубок Содружества. Шестой этап. Спринт. 10 км. Мужчины
1. Эдуард Латыпов (Россия) — 24.47,1 (0 промахов).
2. Даниил Серохвостов (Россия) — отставание 30,0 секунды (1).
3. Василий Томшин (Россия) +56,9 (1).
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.
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