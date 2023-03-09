Латыпов: расстроен, что Смольского не было в спринте. Надеялся на интересную борьбу

Российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался об отсутствии белорусского спортсмена Антона Смольского в спринте на этапе Кубка Содружества в Тюмени, а также признался, что не задумывался о выступлении за сборную Беларуси.
«Немножко расстроен, что Смольского не было, потому что надеялся на интересную борьбу. Соперничество всегда помогает становиться сильнее. Это интересно и для нас, и для болельщиков. Желаю здоровья Антону.
Думал ли когда-то выступать за сборную Беларуси, раз родился в Гродно? Нет. Я живу в России уже давно. Мыслей не было», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
Напомним, Латыпов стал победителем спринта на этапе Кубка Содружества. Второе место занял Даниил Серохвостов. Третьим стал Василий Томшин.
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