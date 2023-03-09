Серохвостов рассказал, чего ему не хватило для победы в спринте на Кубке Содружества

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества в Тюмени. Спортсмен стал вторым в этой гонке.

«Для первого места сегодня не хватило чистой стрельбы и терпёжки. Терпёжка — это когда ты уже идёшь на максимум, а надо ещё бежать километров девять. В Ижевске я болел, и я тренируюсь только дней пять. Для меня это стандартная ситуация по сезону, поэтому тяжеловато», — передаёт слова Серохвостова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Биатлон. Тюмень. Кубок Содружества. Шестой этап. Спринт. 10 км. Мужчины

1. Эдуард Латыпов (Россия) — 24.47,1 (0 промахов).

2. Даниил Серохвостов (Россия) — отставание 30,0 секунды (1).

3. Василий Томшин (Россия) +56,9 (1).