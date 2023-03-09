Поварницын — о спринте: тяжело. С точки зрения восстановления бежать сейчас неправильно

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал своё выступление в спринте на этапе Кубка Содружества в Тюмени. Спортсмен стал шестым.

«Сегодня было тяжело, недавно перенёс болезнь, и состояние не позволяет хорошо скоординироваться на лыжах. Из-за болезни пропустил часть тренировок, и сейчас чувствуется, что пока по мышцам я достаточно свеж, а по функционалу не хватает. Скорее всего, с точки зрения восстановления бежать сейчас — это неправильно. Но надо показать здесь хоть какой-то результат, постараться активно восстанавливаться между гонками, чтобы радовать местных болельщиков. Я изначально планировал и хотел пробежать спринт по раскладке — по нарастающей, посмотреть на состояние. Но я чувствовал, что организм даёт бежать, поэтому почему бы не выступить? Если бы стало тяжело, я бы, наверное, поберёгся.

Тяжело ли перенес ковид? Просто была заложенность носа, чихал часто. Скорее, проблема в неврологических заболеваниях — с болью в спине сейчас бегаю. Это основное, что повлияло, и сейчас чувствую дискомфорт, приходится себя преодолевать чуть-чуть. В этом сезоне я впервые заболел коронавирусом, я долго держался, но всё-таки организм дал слабину. За всю пандемию я точно болел ещё один раз, тогда в Алдане я остался на карантине на две недели», — передаёт слова Поварницына корреспондент «Чемпионата» Ангелина Новикова.