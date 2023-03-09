Поварницын — о коронавирусе у Бё: Йоханнес не чувствовал симптомов. Почему бы не побежать?
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Российский биатлонист Александр Поварницын высказался о том, что норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё выступали на этапе Кубка мира в Нове-Место-на-Мораве с сомнительными тестами на коронавирус.
«Если тест сомнительный, непонятно, что там на самом деле. Бывает, что «плюсует» просто ни на что. Тем более Йоханнес не чувствовал никаких симптомов, ни с кем не контактировал, так что почему бы и не пробежать гонку? Главное в этой ситуации — это обезопасить окружающих», — передаёт слова Поварницына корреспондент «Чемпионата» Ангелина Новикова.
Напомним, восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 проходит в Эстерсунде (Швеция) с 9 по 12 марта.
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