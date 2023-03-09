Поварницын: я сделал шаг вперёд. С этим настроем хочу лучше подготовиться в следующем году

Российский биатлонист Александр Поварницын высказался о своём прогрессе в нынешнем сезоне.

«Есть стабильность в результатах — это в первую очередь касается стрельбы. Конечно, в последнее время я ей недоволен. Всё-таки два штрафа на лёжке ещё можно было допустить, но на стойке, я считаю, это было непозволительно сегодня с моей стороны. Есть стабильность по ходу. Конечно, я сделал шаг вперёд, и с этим настроем хочется в следующем году ещё лучше подготовиться. Мы немного перестроили систему подготовки, сейчас больше времени уделяем тренировкам на среднем лактате, что дают норвежский и шведский институты. Думаю, эта методика работает.

Благодаря конкуренции между тренировочными группами мы и совершенствуем свои результаты, потому что если бы мы готовились в одной группе, этого бы не было. Конкуренция внутри группы — это не конкуренция. Как раз интересно сравнивать разные методики, разные тренерские подходы. Поэтому я считаю, что пока мы не стагнируем в результатах, а может быть, и растём. Конечно, это покажет уже тот момент, когда мы сможем снова соревноваться на мировом уровне.

В этом сезоне меня впечатлил Рома Ерёмин. Раньше он никогда не показывал такую хорошую стрельбу, а в этом году он стабильно в контактных гонках показывает хорошую стрельбу — это огромный скачок. Что касается Эдика Латыпова, он показывает свой уровень, свой класс», — передаёт слова Поварницына корреспондент «Чемпионата» Ангелина Новикова.