Лиза Виттоцци выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачёте индивидуальных гонок КМ

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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци завоевала «Малый хрустальный глобус», став первой в зачёте индивидуальных гонок Кубка мира сезона-2022/2023.

Сегодня, 9 марта, Виттоцци заняла второе место в индивидуальной гонке на 15 км на восьмом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Первой стала итальянка Доротея Вирер.

Таким образом, Виттоцци сохранила первую позицию в зачёте индивидуальных гонок Кубка мира, оставив позади шведку Ханну Эберг и норвежку Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Биатлон. Кубок мира, восьмой этап. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) — 41.19,6 (0 промахов).

2. Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 25,5 секунд (0).

3. Денизе Херрман-Вик (Германия) +1.38,8 (1).

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