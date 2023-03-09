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Кноттен упала на последнем круге индивидуалки в Эстерсунде. Она претендовала на медаль

Кноттен упала на последнем круге индивидуалки в Эстерсунде. Она претендовала на медаль
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Норвежская биатлонистка Каролин Оффигстад Кноттен на ноль отстрелялась в индивидуальной гонке на восьмом этапе Кубка мира-2022/2023 в Эстерсунде (Швеция) и претендовала на место в топ-3, однако упала на последнем круге дистанции. Вследствие чего Кноттен проиграла победительнице гонки итальянке Доротеи Вирер минуту.

Примечательно, что после последнего огневого рубежа у Кноттен началось кровотечение из носа.

Кноттен шла к первому подиуму на этапах КМ в этом сезоне, однако заняла лишь 9-е место.

Биатлон. Кубок мира, восьмой этап. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) — 41.19,6 (0 промахов).
2. Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 25,5 секунд (0).
3. Денизе Херрман-Вик (Германия) +1.38,8 (1).
9. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) + 2.36,5 (0).

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