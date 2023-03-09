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Эдуард Латыпов захватил лидерство в общем зачёте Кубка Содружества, Смольский идёт 2-м

Эдуард Латыпов захватил лидерство в общем зачёте Кубка Содружества, Смольский идёт 2-м
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Трёхкратный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов вышел на первое место в общем зачёте Кубка Содружества — 2022/2023 после победы в спринте на заключительном этапе соревнований в Тюмени.

Биатлон. Кубок Содружества. Мужчины. Общий зачёт после 15 гонок из 17

1. Эдуард Латыпов (Россия) – 1577 баллов.
2. Антон Смольский (Беларусь) – 1481.
3. Карим Халили (Россия) – 1378.
4. Антон Бабиков (Россия) – 1372.
5. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 1310.
6. Александр Поварницын (Россия) – 1287.
7. Кирилл Бажин (Россия) – 1240.
8. Степан Данилов (Беларусь) – 1198.
9. Максим Воробей (Беларусь) – 1195.
10. Роман Ерёмин (Россия) – 1129…
16. Даниил Серохвостов (Россия) – 896…
29. Евгений Гараничев (Россия) – 498…
31. Максим Цветков (Россия) – 469…
60. Александр Логинов (Россия) – 84.

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